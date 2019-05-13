رأي بريانكا شوبرا في مشاهدة «Game of Thrones»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تجد النجمة بريانكا شوبرا مشاهدة «Game of Thrones» علاقة عائلية، ليس فقط بسبب التجمعات الضخمة التي تنضم إليها غالبًا لمشاهدة كل حلقة، ولكن لأن صهرتها، النجمة صوفي تيرنر، “مذهلة للغاية”، حيث تلعب تيرنر، التي تزوجت مؤخرًا من جو جوناس، دور سانسا ستارك.

قالت شوبرا خلال منحها لقب سفيرة لإحدى الشركات العالمية: “أنا متزوجة من عائلة«Game of Thrones»، الحلقة الأخيرة، لم أكن في المدينة، لكنني أعتقد أن كل شخص آخر في الأسرة قد تجمّع وشاهدها، مثل 50 شخصًا، وشاهدوا الحلقة.

شوبرا خلال حفل شراكتها مع العلامة التجارية للعناية بالبشرة “أوباجي”، قالت إن جوهر مهمتها هو خلق حوار من أجل زيادة الوعي، باعتبارها فتاة صغيرة ترعرعت في الهند كبنت لطبيبين، كان والديها يقدمان الرعاية الطبية في قرى فقيرة.

Advertisements

وأضافت في كلمتها: “قيل لي إنه يمكنني الحصول على أي وظيفة أريدها وأن أكون ناجحة في ذلك إذا كان لديّ الاستعداد، في حين تم إخبار هؤلاء الفتيات بأن حياتك قد حُسمت لك “.

عندما جاءت شوبرا إلى الولايات المتحدة، كانت ضحية للتعصب، وكان لذلك تأثير عليها، في المدرسة الثانوية، كانت تسمى “براوني، قالت شوبرا: “لقد أثر ذلك على تقديري لذاتي”.

لكن بدلًا من الذبول، قالت الممثلة وملكة جمال العالم السابقة إنها لن تكون ضحية، وأنها ستحرص على ألا يفعلها الآخرون بهذه الطريقة.