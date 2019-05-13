صور.. بريانكا شوبرا تلتقط سيلفي مع فتاة بارعة الجمال.. لن تتوقع من هي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

شاركت بريانكا شوبرا على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة شخصية مع فتاة مذهلة، خلقت الصورة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي مع متابعيها، الذين تساءلوا لمن صاحبة هذا الجمال الرائع؟

لكن الفتاة في الصورة ليست سوى شقيق زوج بريانكا مغني الراب الأمريكي نيك جوناس، جو جوناس، الذي يشتهر بعفويته وطبيعته المنبسطة، وأفضل قرينة على تلك العفوية هي حفل زفافه الأزرق مع صديقته صوفي تيرنر.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها جو كفتاة، قبل ذلك، في يوم العرض الأول لموسم Game of Thrones في الموسم الثامن، تكريما لشخصية زوجته صوفي تيرنر الشهيرة، كان يرتدي زي سانسا ستارك.

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كان قد شارك الفيديو على Instagram ويمكن رؤيته وهو يدخل غرفة في اطلالة ملكية، ومع ذلك، فقد نسي أن يحلق شاربه ولحيته.

هرعت ماسي ويليامز التي تلعب دور أريا ستارك، الشقيقة الصغرى لسانسا في المسلسل، إلى قسم التعليقات وكتبت، “لماذا أنت محرج للغاية”، بينما انفجرت بريانكا في ضحك وعلقت “جيد جدًا”.

في الآونة الأخيرة، شوهدت عائلة جوناس في شوارع مدينة نيويورك في أثناء توجهها لحضور عرض مسرحي موسيقي، Beetle Juice. كما خرجت بريانكا شوبرا مع زوجها نيك جوناس، إلى جانب الزوجين حديثًا صوفي تيرنر وجو جوناس، وشاركت الممثلة أيضا صورة اللجميع.