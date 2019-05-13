كان 2019: ايشواريا راي ملكة الريفيرا الفرنسية وسجادته الحمراء

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يعد موسم الظهور على سجادة مهرجان كان السينمائي الدولي الحمراء، عيدًا للموضة، وأكثر حدث ينتظره جميع هواة السينما حول العالم، بالإضافة الينا حيث ننتظر نحن أيضًا بفارغ الصبر ظهور مشاهير بوليوود بشكل خاص على السجادة الحمراء.

تبدو تشكيلة هذا العام رائعة للغاية مع نجمات مثل ديبيكا بادوكون وسونام كابور وكانجانا رانوت، أعتقد أننا نسينا شخص ما، إنها ايشواريا راي باتشان The Aishwarya Rai Bachchan المعروفة أيضًا باسم ملكة “كان”.

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بدأت ملكة جمال العالم السابقة، النجمة ايشواريا راي باتشان رحلتها مع سجادة مهرجان كان السينمائي منذ عام 2002، وها هي تستعد بالوقت الحالي لإطلالة جديدة وغزو الريفيرا الفرنسية بسحرها الذي لا يقاوم.

نعم، ملكة جمال العالم السابقة وصاحبة الجمال الأثيري، الذي نحن متأكدون منه، تحتفظ بلقب واحدة من أجمل النساء، فهي هي مثال على الأناقة كلما خرجت وهي تفعل ذلك بمثل هذه الأشياء التي يصعب تكرارها. و

هذا ينطبق على جميع إطلالتها في مهرجان كان، على مر السنين منذ عام 2002، وقبل أن تبدأ رحلة الظهور في أروقة المهرجان لعام 2019، فكرنا في تقليب صفحات ايشواريا في السابق، وإليك تلك الإطلالات السابقة مجمعة: