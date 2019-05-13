انفصال نجم بوليود أرونوداي سينج عن زوجته

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أعلن الممثل الهندي أرونوداي سينغ Arunoday Singh وزوجته الكندية لي التون Lee Elton الانفصال، وذلك عبر مشاركة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram.

كتب ممثل “Mohenjo Daro”، “لم أكتب أو أنشر لفترة من الوقت، هناك سبب لذلك، وهو سبب محزن: يبدو أن زواجي قد انتهى، اتضح أننا كنا في حالة حب، لكننا لم نتمكن من النجاة في الواقع.

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وأضاف: “على الرغم من أننا بذلنا قصارى جهدنا، واستقبلنا المشورة، لكن لا يبدو أن شيئًا قد ساعد في سد الاختلافات الأساسية التي نشأت بيننا، يبد أنه من الحكمة الانفصال “.

وفقا لتقرير نشرته صحيفة “مومباي ميرور”، تدير الزوجة لي مطعم حديقة في مدينة جوا، وكان الثنائي قد عقا قرانهما حسب الطقوس الهندوسية في ديسمبر عام 2016.

قبل بضعة أشهر كان سينج قد هنأ زوجته بذكرى زواجهما من خلال تبادل صورهما، مع تعليق “أنت تصنع معجزة، من كل يوم، صباحًا عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي”، كما شارك صورة لـ لي ولكلبها الأليف، ويمكننا الاطلاع على صور احتفالات هولي وأعياد الميلاد على حساباتهما بوسائل التواصل الاجتماعي.

قدم الممثل مؤخرًا في Blackmail مع عرفان خان، شوهد أيضًا في دور بارز في Love Per Square Feet، الذي صدر في سلسلة الويب الخاصة بـ Netflix.