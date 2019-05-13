تفاصيل جديدة عن حفل زفاف أمينة جولشن ومسعود أوزيل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الفنانة التركية أمينة جولشن لدخول القفص الذهبي مع خطيبها، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل يوم 7 يونيو المقبل.

مصادر صحفية كشفت عن مكان حفل الزفاف المرتقب، وهو فندق الـFour season المطل على مضيق البوسفور، وقد وصلت تكاليف فستان زفاف ملكة جمال تركيا السابقة وعريسها لحوالي 100 الف ليرة تركية.

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يُذكر أن أمينة جولشن احتفلت بخطبتها إلى مسعود أوزيل يناير الماضي، وقد زار الحبيبان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقدما له دعوة رسمية لحضور حفل عقد قرانهما، على أن يكون شاهداً على العقد.

وفي تصريحات حديثة لها، نفت أمينة كل ما يُثار حول التكلفة الباهظة للفستان أو حفل الزفاف، وقالت: «لن ألبس فستان ثمنه 500 ألف ليرة، ليس هدفنا أن ندفع مبالغ كبيرة، الحفل ليس للاستعراض، نريد حفل زواج عادي، غير مبالغ و متواضع».

نجم أرسنال لن يمانع مواصلة خطيبته مهنتها في التمثيل، لكن أكدت تقارير صحفية أنه اشترط على حبيبته أن تعطيه السيناريو الذي تنوي الموافقة عليه حتى يقرأه ويبدي رأيه فيه، كما اشترط عليها عدم وجود أية مشاهد تقبيل في أعمالها المقبلة، خاصة وأنه قال في تصريح سابق: «وُلدت ونشأت في ألمانيا لكني تربّيت على العادات والأعراف التركية، وأمينة تدرك هذا جيداً».