هاندة إرتشل تحتفل بأول عيد أُم بعد رحيل والدتها بصورة وكلمات موجعة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

اعربت الفنانة التركية هاندة إرتشل عن شدة اشتياقها لوالدتها التي رحلت عن عالمنا يناير الماضي.

هاندة احيت أول عيد أم بدون والدتها بصورة جمعتها بالراحلة، وابكت متابعيها بكلمات موجعة ارفقتها بالصورة، حيث كتبت: «دفئك وراحتك وضحتك وحضنك... اشتقت لكي كثيراً ولرائحتك العطرة»، حيث تفاعل متابعوها مع الصورة بتعليقات تمنوا فيها للفنانة الشابة الصبر والسلوان على مصابها الأليم.

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والدة هاندة توفيت بعد صراع مع مرض السرطان، وقد عانت الفنانة الشابة كثيراً خلال فترة اكتشاف اصابة والدتها بالمرض، ومرورها بفترة علاج، وهذا ما اعربت عنه في تصريحات قالت فيها: «كبرت ألف سنة خلال عام واحد بسبب الأيام الصعبة التي اعقبت اكتشاف إصابة والدتي بالسرطان».

وتخليداً لذكرى الراحلة، رسمت هاندة «تاتو»، اختارت أن توشمه على جسدها، وتحديداً أسفل رقبتها، على أن يكون هذا الوشم لـ«فراشة»، حيث سبق ووصفت الفنانة التركية، الراحلة بالفراشة.

من ناحية أخرى، يُعرض لهاندة إرتشل حالياً مسلسل «الحلقة» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي سيركان تشاي أوغلو، وهو العمل الذي عادت به إلى الشاشة بعد فشل آخر أعمالها، مسلسل «اللؤلؤة السوداء» أمام تولجهان سايشمان.

يُذكر أن الاحتفال بعيد الأم في تركيا وأمريكا وعدد من دول أوروبا يوافق الأحد الثاني من شهر مايو سنوياً.