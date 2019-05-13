عطر إنجين التان ينتشر عالميا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن العطر الذي طرحه الفنان التركي إنجين التان باسمه في الكويت، أخذ من نصيب النجاح الكبير الذي حققه مسلسله التركي الأشهر «قيامة أرطغرل».

عطر إنجين الذي تعاون فيه الفنان التركي مع دار العطور الكويتية TFK لصاحبها الشيخ ماجد الصباح، لاقى رواجاً كبيراً في الكويت، ومن المقرر أن يتم طرحه في الإمارات يونيو المقبل، كما أنه سيتوافر خلال الفترة القليلة المقبلة في تركيا، السعودية، البحرين، قطر، امريكا، ايطاليا، بريطانيا، فرنسا، روسيا.

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إنجين قدم 5 مواسم من المسلسل التاريخي التركي الأشهر حالياً، حيث جسد فيه حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وقد حقق المسلسل نجاحاً كبيراً، منذ بداية عرضه عام 2014، كما تم عرضه في عدة دول عربية وأوروبية.

الموسم الجديد من «قيامة أرطغرل» سيكون من بطولة، النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك»، والذي يعود به إلى الشاشة بعد مسلسله الأخير «حب أعمى».

يُذكر أن إنجين التان قد تم تكريمه ضمن فعاليات مهرجان ضيافة في دورته الثالثة، النجم التركي إنجين التان لتكريمه كأفضل ممثل دولي لهذا العام.