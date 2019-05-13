صور تراها لأول مرة لتوبا بويوكستون ووالدتها من طفولتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

احتفلت الفنانة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بـ«لميس» بعيد الأم، والذي تحتفل به تركيا وأمريكا وعدد من دول أوروبا في الأحد الثاني من شهر مايو سنوياً.

توبا فاجأت متابعيها ونشرت صوراً من طفولتها تجمعها بوالدتها لأول مرة، وذللك ضمن لقطة مميزة تتضمن أيضاً صوراً لتوأمها «مايا وتوبراك»، احتفالاً بعيد الأم، وكتبت معلقة عليها: «من الأم إلى الابنة، ومن الابنة إلى بناتها، وهكذا يستمر الأمر».

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فانز توبا تفاعلوا مع الصو ة بشكل كبير عبر تعليقات هنأوها فيها بعيد الأم، متغزلين في جمال ملامح والدتها في شبابها، مؤكدين أنها ورثت عنها جمال ملامحها.

ذكر أن توبا رُزقت ب«مايا وتوبراك» في 19 يناير 2012، وذلك من أنور صايلاك الذي انفصلت عنه يونيو 2017 بعد 6 سنوات زواج، وتعيش النجمة التركية حالياً قصة مع رجل أعمال تركي يُدعى «أوموت أفيرجان»، يصغرها بحوالي 7 سنوات، وقد بدأت في مواعدته بعد أيام على طلاقها من أنور.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «جسور والجميلة» آخر أعمال توبا الدرامية، حيث شاركت في بطولته أمام النجم التركي كيفانج تاتليتوج، في الوقت الذي تجهز فيه لمسلسل جديد من إنتاج شركة Netflix العالمية، على أن يكون عملاً تاريخياً عن حقبة السلطان محمد الفاتح، أمام الفنان التركي جيم يغيت أوزوم أوغلو.