إفطار رجاء الجداوي يجمع النجوم.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

التقت الفنانة المصرية منة شلبي صديقها السيناريست تامر حبيب على مائدة الإفطار، كعادتهما في شهر رمضان.

الدعوة هذه المرة جاءت من صديقتهما المشتركة الفنانة رجاء الجداوي، والتي نشرت صورة لهم بعد الإفطار، عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

الصورة علقت عليها رجاء قائلة: «الفطار المبهج يارب دايما يارب»، وظهر في اللقطة الفنانة منة شلبي بجوارها وتامر حبيب، وابنة رجاء أميرة مختار، وعدد من الأصدقاء.

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الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور رجاء الجداوي، واستقبلت الفنانة كم كبير من التعليقات.

تامر حبيب ذكر من قبل أن الفنانة رجاء الجداوي مقربة له جدا، وهي ساعدته على دخول الوسط الفني وتحقيق حلمه.

منة تستعد حاليا لمشاركة الفنان أحمد حلمي بطولة فيلم «خيال مآتة»، والذي يتم التحضير له حاليا، ويجدد التعاون بينهما مرة أخرى.

الفيلم من إخراج خالد مرعي، وهو التعاون الثالث لمنة شلبي مع أحمد حلمي، حيث شاركته من قبل بطولة فيلمي «كدة رضا»، وفيلم «آسف على الإزعاج»، وقالت منة إنها انبهرت من أداء حلمي في فيلم «كده رضا»، حيث قدم الشخصيات الثلاثة ببراعة.

منة كان آخر أعمالها الدرامية في رمضان مسلسل «واحة الغروب»، والذي شاركت ببطولته مع الفنان خالد النبوي، وحقق العمل نجاحا كبيرا، بينما تغيبت عن الدراما الرمضانية العام الماضي، وأكدت انها لا تهتم للتواجد باستمرار بقدر اهتمامها بجودة العمل المقدم.