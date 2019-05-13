بدرية طلبة تطلب الدعاء لوالدها وتنشر صورة له.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية بدرية طلبة جمهورها في صورة نادرة لوالدها الراحل، عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام».

بدرية كشفت لأول مرة عن صورة والدها في شهر رمضان الكريم، وطلبت الدعاء له وكتبت: «بابا حبيبي الله يرحمه وحشني قوي أستاذنكم الدعاء له ولجميع موتانا».

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الفنانة المصرية تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور على صورة والدها الراحل، ولاحظ الجمهور بعض الشبه بينها وبين والدها.

كما دعا عدد من الفنانين لوالدها الراحل بالرحمة ومن بينهم جومانا مراد، وإسراء عبدالفتاح.

بدرية طلبة من مواليد عام 1971، اكتشفها زوجها المؤلف مصطفى سالم، تصنف على أنها فنانة كوميدية ولكنها أيضا قدمت التراجيدي، عملت في مسرحية «دو ري مي فاصوليا» مع الفنان سمير غانم وكانت تلك انطلاقتها لتكون بعد ذلك تميمة حظ في العديد من الأعمال بخفة دمها.

بدرية تنتظر عرض مسرحية «عودة ريا وسكينة»، مع داوود حسين وهيا الشعيبي، أول أيام عيد الفطر، بينما تغيبت بدرية على غير عادتها عن الدراما المصرية الرمضانية هذا العام، وشاركت العام الماضي في مسلسل «نسر الصعيد».