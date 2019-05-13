- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
شاركت الفنانة المصرية بسمة جمهورها لحظة مهمة في حياتها، من خلال صورة جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصي على «أنستجرام».
بسمة نشرت صورة لها من تقديم حفل تشارك به ابنتها للباليه، وظهتر في الصورة وهي واقفة على المسرح بكامل زينتها.
الفنانة المصرية قالت في تعليق لها إنها منذ فترة لم تقدم حفلات، وهذه المرة مخلفة، حيث انه الحفل الأول الذي تشارك به ابنتها الصغيرة ناديا، ووصفتها بأنها روح قلبها وحياتها، وتمنت للجميع التميز.
ناديا هي الابنة الوحيدة للفنانة بسمة والتي أنجبتها من زوجها السياسي عمر حمزاوي، والذي تزوجته بسمة في عام 2012، بعد قصة حب بينهما.
منذ فترة تم نشر عدد من الأخبار عن طلاق بسمة من السياسي الكبير، ولكن الفنانة التزمت الصمت ولم تؤكد أو تنفي الخبر.
بسمة تحاول منذ سنوات أن تحافظ على حياتها الخاصة بعيدا عن الإعلام، حتى أنها لا تقوم بنشر صور ابنتها.
بسمة تنتظر عرض فيلم “رأس السنة” الذي تشارك في بطولته إلى جانب إياد نصار وإنجي المقدم وأحمد مالك وشيرين رضا، من تأليف محمد حفظي وإخراج محمد صقر.
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة تقدم الحفل الأول لابنتها.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.