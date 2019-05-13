بسمة تقدم الحفل الأول لابنتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية بسمة جمهورها لحظة مهمة في حياتها، من خلال صورة جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصي على «أنستجرام».

بسمة نشرت صورة لها من تقديم حفل تشارك به ابنتها للباليه، وظهتر في الصورة وهي واقفة على المسرح بكامل زينتها.

الفنانة المصرية قالت في تعليق لها إنها منذ فترة لم تقدم حفلات، وهذه المرة مخلفة، حيث انه الحفل الأول الذي تشارك به ابنتها الصغيرة ناديا، ووصفتها بأنها روح قلبها وحياتها، وتمنت للجميع التميز.

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ناديا هي الابنة الوحيدة للفنانة بسمة والتي أنجبتها من زوجها السياسي عمر حمزاوي، والذي تزوجته بسمة في عام 2012، بعد قصة حب بينهما.

منذ فترة تم نشر عدد من الأخبار عن طلاق بسمة من السياسي الكبير، ولكن الفنانة التزمت الصمت ولم تؤكد أو تنفي الخبر.

بسمة تحاول منذ سنوات أن تحافظ على حياتها الخاصة بعيدا عن الإعلام، حتى أنها لا تقوم بنشر صور ابنتها.

بسمة تنتظر عرض فيلم “رأس السنة” الذي تشارك في بطولته إلى جانب إياد نصار وإنجي المقدم وأحمد مالك وشيرين رضا، من تأليف محمد حفظي وإخراج محمد صقر.