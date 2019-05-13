سمية الخشاب تهدد أحمد سعد بكشف فضائحه بالمستندات على الهواء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توعدت الفنانة المصرية سمية الخشاب، طليقها الفنان أحمد سعد، بعد الاتهامات التي وجهها إليها، وقررت فضح المستور.

وقالت سمية الخشاب في تصريحات صحفية، إن كل ما قاله أحمد سعد عن استيلائها على شقته وأمواله كلام غير صحيح وافتراء منه عليها، و أنها سترد على كل ما قاله من أكاذيب بالمستندات والشهود.

وأضافت في تصريحاتها لـ «المصري اليوم»، أنها انتهت من تصوير حلقتها في برنامج “شيخ الحارة” وأنها الآن في مرحلة المونتاج ومدتها 4 ساعات تعرض على يومين،ز أنها سترد على كل اتهامات سعد بالمستندات وبالشهود وستفجر مفاجآت خلال الحلقة ستهز الرأي العام.

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وأكدت أنها لم تتخيل ما قاله موضحة أنه تجاوز كثيرًا في حقها واتهمها بسرقة لحن أغنية “قلبي يا ناس” وكل هذا كذب.

وتابعت: “اتهمني أحمد بالكثير دون أي وجه حق أو دليل، جرح في سمعتي بالكثير، وأنا لي معجبين وصاحبة تاريخ فني وأساء لكرامتي كإنسانة قبل أن أكون فنانة، وقد سامحته على مصائب كبيرة تسبب لي فيها لوجه الله الكريم، سترته كثيرا رغم أن الفضائح لا يوجد أسهل منها، وأمتلك “سيديهات” لأحمد سعد سأكشفها على الهواء مباشرة”.

يذكر أن أحمد سعد، أعلن انفصاله عن سمية الخشاب، بعد زواج دام لعامين، صباح يوم 28 مارس 2019، وتثبت الوثيقة أنه طلقها رسميا على يد المأذون بعد هذا التاريخ بيومين، واتهمها بالاستيلاء على شقته وسرقة لحنه وتسجيله في الشهر العقاري.