إفطار بذكريات الثمانينات.. حميد الشاعري يلتقي هشام عباس ومصطفى قمر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

التقى نجوم الثمانينات على مائدة الإفطار في منزل الفنان المصري الليبي حميد الشاعري، والذي نشر صور من خلال صفحته على موقع «فيس بوك».

الصور ظهر فيها الفنان مصطفى قمر، وزوجته وشقيقه، وايضا الفنان هشام عباس وزوجته، والفنان علاء عبدالخالق، وعلق حميد على الصور وكتب: «فطار ثمانينات، أحلى لمة مع أحلى أصحاب على الفطار».

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الصور التي نشرها حميد حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور من خلاله حسابه الخاص، وتمنى الفانز أن يجمعه أعمال جديدة مع الفنان هشام عباس ومصطفى قمر.

حميد الشاعري مطرب وموزع موسيقي ناجح من مواليد عام 1961، من أب ليبي وأم مصرية، ولديه الجنسيتان المصرية والليبية.

فشل حميد الشاعري في أول تجاربه الموسيقية في مصر، حيث لم يحقق ألبومه الأول “عيونها” والذي أطلقته شركة سونار أي نجاح علي الإطلاق، ثم تم إصدار ألبوم ثانٍ لحميد الشاعري وهو ألبوم “رحيل” ليحقق هذا الألبوم نجاحً مدويً خاصةً علي الساحة المصرية، وسرعان ما تلاها بألبوم ثالث “سنين”، ثم ألبومات أخرى.

قام بتوزيع العديد من الألبومات الغنائية التي صدرت في فترة الثمانينات لأشهر المطربين، وساهم في نجاح الكثير منهم.