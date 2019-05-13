العداوة انتهت.. رانيا يوسف تشيد بأداء غادة عبدالرازق في «حدوتة مرة».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد خلاف استمر لسنوات، يبدو أن الخلاف انتهى تماما بين الفنانة المصرية رانيا يوسف وبين مواطنتها غادة عبدالرازق.

رانيا يوسف اشادت بأداء الفنانة غادة عبدالرازق في مسلسل «حدوتة مرة»، والذي يتم عرضه في شهر رمضان، وعلقت رانيا من خلال خاصية «الأستوري» على «انستجرام»، وكتبت: «ألف مبروك متألقة كالعادة».

الخلاف بين النجمتين استمر لسنوات، ويعود إلى أثناء تصويرهما فيلم «ريكلام»، حيث اتهمت رانيا غادة بأنها قامت بحذف مشاهدها في الفيلم لتزيد من مساحة دورها.

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رانيا أكدت في أكثر من لقاء أنها لن تعمل مع غادة مرة أخرى، وستكتفي بعلاقتهما كزملاء فقط، في الوقت الذي قالت فيه إن غادة ممثلة جيدة جدا.

ومن ناحيتها نفت غادة ما قالته رانيا، وتساءلت: «ازاي أقلل من مشاهدها وهي أصلا معايا على بوستر الفيلم».

كل من النجمتان تجاهلت الأخرى في اكثر من مناسبة وكانت آخرها في عام 2017، حيث جلست كل منهما على طاولة قرب الأخرى دون أن تلقي السلام عليها.

وبدأت المياه تعود إلى مجاريها في العام الماضي، عندما نشرت “غادة” صورة تجمعها بالعديد من الفنانين، من بينهم “رانيا”، رغم عدم تواجدهما بجوار بعضهما في الصورة، إلا أن العديد من متابعيهما اعتبروها بداية الصلح بينهما.