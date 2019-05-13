رجاء الجداوي تستعيد ذكرياتها مع زوجها الراحل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية رجاء الجداوي جمهورها في صور نادرة لها مع زوجها الراحل حارس المرمى حسن مختار.

رجاء نشرت الصور عبر حسابها الشخصي عبر موقع «أنستجرام»، والصور كانت من مراحل عمرية مختلفة، فمنها من الماضي البعيد، وغيرها قبل وفاته بقليل، وظهرت معهما في الصور ابنتهما الوحيدة أميرة.

الصور حازت على إعجاب جمهور فنانة الزمن الجميل، وأمطروها بالكثير من التعليقات التي دعت لزوجها بالرحمة والمغفرة، وجاءت بعض التعليقات من الفنانين ومنهم بدرية طلبة، ودنيا عبدالعزيز.

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رجاء تزوجت في حياتها مرة واحدة من حارس المرمي حسن مختار وذلك في عام 1970، وأنجبت منه ابنة واحدة اسمها أميرة، ولم تتزوج رجاء غيره.

فنانة الزمن الجميل قالت إن زوجها كان هو الحب الوحيد في حياتها، وتفتقده طوال الوقت وتشعر أنه معها في المنزل يراقبها ويعرف كل ما تفعله.

الفنانة المصرية قالت إنه قال لها قبل وفاته: «ربنا إن شاء الله هيكرمك متخافيش»، وطلب منها قبل رحيله بدقائق أن تتركه لتنام ولكنها رفضت، فطلب منها أن تساعده للنوم على جانبه الأيمن ففعلت، ثم توفى خلال دقائق.

حسن مختار رحل في شهر مارس عام 2016، وحضر عزائه عدد كبير من نجوم الفن ونجوم الوسط الكروي.