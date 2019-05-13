تعرف على طقوس الفنانة سميرة أحمد في رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية سميرة أحمد، طقوسها في شهر رمضان، وأهم ذكرياتها مع الشهر الفضيل منذ طفولتها.

سميرة احمد قالت في تصريحات صحفية، إن طقوسها الرمضانية لا تختلف عن أي بيت مصري، إذ تحرص على التواجد بين أسرتها خاصة في الأيام الأولى من الشهر الكريم، وتناول وجبة الإفطار معهم.

وأضافت: «لا أتناول وجبة السحور عادة، كما أنني أستيقظ مبكرًا، وباقي طقوسي لا تختلف عن أي بيت مصري طوال أيام شهر رمضان».

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وعن ذكرياتها مع الشهر الكريم، قالت الفنانة المصرية الكبيرة، بمجرد أن يأتي الشهر الكريم واسمع التهاني بحلوله أتذكر طفولتي وكيف كنت أحرص على أن يشتري لي أهلي الفانوس، وأنزل به إلى الحارة لأغني مع صديقاتي وحوي يا وحوي، لافتة إلى أن ابنتها هي التي تحرص الآن على شراء الفانوس لها، بينما هي لا تشتريه لأحد.

من ناحية أخرى تعقد سميرة أحمد، جلسات عمل مكثفة مع السيناريست يوسف معاطى، وذلك من أجل الاستقرارعلى قصة الفيلم الذى يجمع بينهما خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد غيابها عن السينما لحوالى 32 عاما.

وكان أخر أعمالها في الدراما مسلسل «ماما فى القسم»، آخرأعمال الفنانة سميرة أحمد، وعرض فى رمضان 2010، وشارك فى بطولته مجموعة من النجوم، منهم الفنان الكبير محمود ياسين، وأحمد فهمى، وياسر جلال، والمطرب الشعبى عبد الباسط حموده، وتأليف يوسف معاطى وإخراج رباب حسين.