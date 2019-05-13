المخرج سامح عبدالعزيز يهاجم كاملة أبو ذكري بكلمات غير لائقة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه المخرج المصري سامح عدالعزيز، ردًا قاسيًا على هجوم المخرجة كاملة أبو ذكري عليه، بسبب مسلسل «زي الشمس»، والمشارك ضمن السباق الرمضاني الحالي.

سامح عبدالعزيز، قال عبر صفحته الشخصية موقع «فيس بوك»: «قبضت نص فلوسك يا رخيص، ورميت شغلك وعيالك بعقد موثق في نقابة، أهم اتصرفوا.. اندب بقا على عشان ساعتين ونص من أصل18 ».

وأضاف: «دخلنا اللوكيشن بتاعك لقيناه كوافير حريمي، وياريت ظبطت إيقاع مشهد واحد في المونتاج، إحنا اللي بنظبطلك شغلك، عشان إحنا سلاطين الـ cut الشرقي، مادام الأم هربت من البيت يبقى لازم نشوف أب بديل وبلاش أنا علشان أنا لا مرهف الإحساس ولابشرب بيرة سخنة في الزمالك».

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وعاد سامح ليمسح المنشور، ليستعيض عن كل ما سبق بقوله: «والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.. حاضر».

وكانت كاملة أبو ذكري، قد قالت في منشور عبر صفحتها على «فيس بوك»: «أبسطها يا محترم كنت ما تحطش اسمك علي شغل إنت ما عملتوش ولا اخترت الديكورات و كل أماكن التصوير حتى الحلقة الـ ٣٠ تقريبًا ولا الممثلين من كبيرهم لصغيرهم ولا شكلهم ولا طريقة أدائهم ولا الألوان».

وأضافت: «ولا اشتغلت مع السيناريست بالساعات على الحلقات، كنت تحط اسمك على شغلك يا محترم لما يبتدي فعلا لا ده انت كمان بتقول مبسوط أوي إن عاجبكم شغلي أنا الحقيقة كنت مش عايزة أتكلم بس زاد عن حده».

وكانت المخرجة كاملة أبو ذكري، قد اعتذرت في بداية أبريل الماضي، عن عدم استكمال تصوير مسلسل «زي الشمس»، واستعانت الشركة المنتجة بالمخرج سامح عبدالعزيز لاستكمال التصوير وإنقاذ الموقف.

مسلسل «زي الشمس»، بطولة دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، وأحمد السعدني، وعمر السعيد، وأحمد داوود، وسوسن بدر، وأحمد مالك، من إخراج كاملة أبو ذكري وسامح عبدالعزيز، وسيناريو وحوار مريم نعوم، وإنتاج محمد مشيش.