بعدما أثارت جدلا.. انتصار تكشف تفاصيل مكالمتها المسربة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية انتصار، تفاصيل المكالمة التي نشرت لها على موقع «يوتيوب»، مع أحد معجبيها تحت عنوان «مكالمة ساخنة جدًا».

انتصار، قالت خلال لقائها في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع عبر فضائية ten، إن هذه المكالمة جاءتها في التاسعة صباحًا بينما كانت غارقة في نومها، وأجابت عليها، فرد عليها أحد الأشخاص يخبرها بأنه أحد معجبيها ويحاول الوصول إليها منذ فترة وهي لا تجيبه.

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وأضافت: «علمت بعد ذلك أنه يعمل نجار وكان واحد ضمن عشرات المعجبين، ولم نقل شيئا ساخنا، كل ما في الأمر أنني أخبرته ألا يهاتفني مرة أخرى لأن هذا تليفون عمل ولو تلقيت اتصالات من ألف معجب مثلًا فلن أتحرك».

وأكدت أنها صحيت من نومها لتجد نفسها “تريند”، على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ذلك الفيديو، وعلقت ساخرة قولها: «لقيت العنوان شاهد مكالمة ساخنة لانتصار مع أحد معجبيها قلت أما أشاهد معاكم اشمعنى أنتوا تنبسطوا وأنا لا»، مؤكدة أن الشخص الذي تحدثت معه ليس بالعقلية التي تقوم بنشر هذا الفيديو بهذا العنوان.