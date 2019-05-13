وائل جسار يحتفل بعيد ميلاد ابنه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل الفنان اللبناني وائل جسار بعيد ميلاد ابنه “وائل جنيور”، والذي أتم عامه التاسع.

وائل أقام حفل مميز لابنه بهذه المناسبة السعيدة، وأحضر الكثير من الحلوى، بالإضافة إلى قالب تورتة كبير، وضع عليه شمعة حملت رقم 9.

الفنان اللبناني شارك جمهوره بمجموعة صور من أجواء الحفل، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ووجه تهنئة خاصة لابنه.

Advertisements

وائل كتب: “ابني وائل كبرت سنة وان شاء الله عقبال المية سنة بحبك وبشوف حالي فيك تا تخلص الدني.. حياة الروح جونيور”، وقد تلقى التهاني من جمهوره بعيد ميلاد ابنه.

وكان الفنان اللبناني وائل جسار قد أحيا مؤخرا حفل خمية “سهراية” داخل فندق تريامف القاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من محبيه ورواد المكان.

حضر جسار بصحبة مدير أعماله عبده ومنظم الحفل وليد منصور وصعد علي خشبة المسرح مرددا لأغنية لاغنية ” بحبك يا مصر” وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب بعدها حرص علي تحية الحضور ووجه لهم تهنئة بشهر رمضان الكريم واكد علي حبه لمصر وقربها من قلبه مثل ما كل مصري بيحبها.

حضر الحفل من نجوم الأغنية الشاعر تامر حسبن ورنا سماحة ومحمد شاهين ومحمد سراج .. بالإضافة إلي عدد كبير من المشاهير ممن استمتعوا بأغاني جسار الرومانسية منها غريبة الناس، نخبي ليه، خلينا ذكرى، مهما يقولو ،بتوحشيني، مشيت خلاص، جرح الماضي، نهاية واحدة .. وغيرها ممن أشعل بها أجواء الحفل حتي قرب مدفع الإمساك.