أنغام توجه رسالة حب لزوجها الملحن الشاب.. وتؤكد: ضحّى كثيراً من أجلي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية أنغام رسالة لزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، كشفت عن حبها الشديد له.

أنغام قالت في رسالتها لزوجها: “أشكره كثيراً على كل ما فعله من أجلي، وعلى مساندته لي خلال تسجيل ألبومي الأخير “حالة خاصة جداً”. فهو الذي تولّى تسجيل كل أغنيات الألبوم، والتوزيع الموسيقي لستة منها”.

وأكدت أنه يدعمها في حياتها بشكل عام، وأنه ضحى كثيرا من أجلها، حيث قالت: “كما أشكره على دعمه لي في الحياة بشكل عام، وأدعو الله أن نعيش بسعادة معاً، فأحمد ضحّى كثيراً من أجلي، وله مكانة خاصة عندي”.

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وكشفت أن سر سيطرة أغنيات الحب على ألبومها الجديد يعود لحبها لزوجها، بقولها، في حوارها بمجلة “لها”: ” لو لم أغنِّ له فلمن سأغنّي؟!”.

وكانت الفنانة المصرية أنغام قد تزوجت أحمد إبراهيم منذ شهور، ولكن هذه الزيجة تعرضت لإنتقادات كثيرة بسبب فارق السن بينهما بالإضافة إلى كونه رجل متزوج ولديه طفلين.

يذكر أن أحمد إبراهيم كان قد كشف مؤخرا لأول مرة عن تفاصيل قصة حبه لأنغام، حيث أكد أنه أحب أنغام من طرف واحد منذ 20 عاما، بقوله: “في فترة المراهقة عشت قصة حب كبيرة من طرف واحد مع أنغام، من خلال صورتها على غلاف أسطوانتها (ليه سبتها)، فقد أعجبت بصورها حينها وشعرها القصير في (بوستر) دعايات الألبوم، وهذا كان قبل حتى أن أتزوج، وتمنيت حينها لو أني أتزوج من صاحبة الصورة؛ لأني وجدت في شكلها (فتاة أحلامي)، وشاء القدر بعد 20 عاماً تقريباً أن أتزوجها”.