علي ربيع يوجه نصائح دينية لجمهوره.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري علي ربيع، عدد من النصائح الدينية لجمهوره عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر».

وقال علي ربيع، في رسالته: «ربنا لما بيحب حد بيبتليه عشان يشوف قوة صبره وتحمله على اللي هو فيه، وبيشوف هيصبر ولا لا، ربنا الوحيد اللي عارف مصيرك ومستقبلك ماشي وهيمشي إزاي، وإنتوا في رمضان كده ادعوا إن كل شر فحياتنا يتحول لخير وأي حزن قابلناه يتحول لفرح، ربنا يفرح قلوبنا جميعا».

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وكان قد قال في تغريدة أخرى: «لما تقروا قرآن، خلوا جنبكم ورقة وقلم ولو وقفتوا عند آية قريبة لقلبك وبتحبها، اكتبها في ورقة صغيرة وحط الورقة في صندوق صغير، واكتب علي الصندوق رسائل ربي، ولما تحتاج لرسائل في يومك روح علي الصندوق وخد ورقه منهم واقرأ رسالة الله لك».

من ناحية أخرى يشارك علي ربيع في السباق الرمضاني بمسلسل «فكرة مليون جنيه»، ويشاركه البطولة صلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم عفيفي، وطارق عبدالعزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال.

كما يشارك فيه الفنانة ولاء الشريف، وخالد عليش، وندي عادل، ومحمد محمود وغيرهم، وهو من إنتاج شركة “المتحدين” للمنتج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي عبد المقصود وشريف يسرى ومن إخراج وائل إحسان.