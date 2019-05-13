محمد رمضان يتعرض لحادث.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمد رمضان تفاصيل حادث تعرض له في كواليس مسلسله الرمضاني الجديد “زلزال”.

رمضان شارك جمهوره بمقطع فيديو من كواليس المسلسل، والذي ظهر فيه وهو يحاول النزول من على سلم الفراشة، ولكنه فقد توازنه وسقط على الأرض، كما أن السلم كاد أن يسقط فوق رأسه لولا تدخل فريق عمل المسلسل، والذين نسيوا أنه معلق بالأعلى.

الفنان المصري كشف تفاصيل ما حدث، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بقوله: “من كواليس مسلسل #زلزال .. كان اهم حاجة اعمل المشهد بنفسي علشان أكون مقنع للناس اطلع سلم الفراشة وأتحرك به”.

وأضاف: “وبعد ما خلصت المشهد الحمد لله.. نسيوني فوق ومشيوا وكأني صاحب الفراشة.. قالك ما هو #محمد_رمضان وهيتصرف نلحق احنا ننقل الكاميرات.. الحمد لله ربنا ستر”.

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ومسلسل «زلزال»، من بطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، ونسرين أمين، وهنادي مهنا، وماجد المصري، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي.

وتدور قصة المسلسل حول فترة زلزال 1992، وبالتحديد عن رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع زلزال 1992.

وبوقوع هذا الزلزال يلقى الشاري حتفه وينهار المنزل، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، وهو ما يخلق صدامًا بينه وابن المتوفى، ورغم وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، فإن والد الفتاة يقف عائقا بينهما.