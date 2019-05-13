بسمة وهبة: أدفعُ ضريبة نجاح "شيخ الحارة".. وهذا ما قالته عن فجر السعيد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، إنّ زميلتها الكويتية فجر السعيد اعتادت الهجوم الذي يحمل في طياته الكثير من التجريح، مشيرةً إلى أنها أعابت عليها وعلى برنامجها "شيخ الحارة" الذي استضاف ألمع النجوم، وتطرّق للعديد من القضايا التي تهم الجمهور.

وأضافت "وهبة"، لـ"فوشيا"، أنها لا تأبه لما يقال عنها من انتقاد أو هجوم، حيث إنها حقّقت نجاحًا كبيرًا ببرنامجها "شيخ الحارة"، الذي استطاع جذب أكبر عدد من المشاهدين، معتبرةً أنه من الطبيعي أن تتعرّض لهجوم كضريبة لهذا النجاح.

ولفتت إلى أنها لن تردّ الإساءة بالإساءة، على ما كتبته الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، ضدها، منوّهة بأنها لم تقابل "السعيد" إلا مرات قليلة كانت عن طريق الصدفة، لكنها تتابع هجومها المتكرر على النجوم والمشاهير حول العالم العربي.

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والجدير بالذكر أن الإعلامية الكويتية فجر السعيد، كانت قد هاجمت نظيرتها المصرية بسمة وهبة، مشيرةً إلى أن الأخيرة طلبتْ منها الظّهور في برنامجها الرّمضاني، ووصفتها بأنها مثل "وجه بن فهرة"، أيْ لا حياء لديه يشتمك بالخلف، ويتودّد إليك إذا احتاجك.

وأعربتْ فجر، عبر حسابها في "تويتر"، عن اندهاشها من هذا الطّلب الغريب، خاصةً أنّ "بسمة" "وسّطت" البعض، لإقناعها بالظهور معها، متسائلةً: "هل هي في قواها العقلية، أم أنها تطلبني لتفتح حلقة لشتمي على الهواء؟".

وتُقدّم الإعلامية المصرية بسمة وهبة، برنامجها "شيخ الحارة" يوميًا في رمضان عبر قناة القاهرة والنّاس، وتستضيف فيه العديد من النّجوم، منهم آيتن عامر، وأحمد سعد، وغيرهما.