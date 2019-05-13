مايا رعيدي: تبدّلت ملامح وجهي.. وهذه نصيحتي للفتاة اللبنانية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ ملكةُ الجمال اللبنانية لعالم 2018، مايا رعيدي، عن الأشياء التي تغيّرت فيها منذ تتويجها بلقب الجمال في شهر أكتوبر من العام الماضي، وحتى الآن.

ووجّهت رعيدي خلال لقائها مع "فوشيا" مجموعةً من النصائح للفتاة اللبنانية، متطرقةً إلى سبب إتقانها اللغة العربية، إذْ يُلاحظ أنها اليوم تتمتع بسرعة وطريقة مميزة لإيصال وجهة نظرها على خلاف السابق.

وتمكّنت ملكة الجمال اللبنانية من لفت الأنظار منذ إطلالتها الأولى، بخاصة لجهة الشبه الكبير بينها وبين ملكة جمال الكون جورجينا رزق، حيث حاولت الأولى جاهدةً انتزاع لقب ملكة جمال الكون إلا أن الحظ لم يكن حليفها، بعد أن كانت قد عقدت آمالًا على هذه المسابقة.