وفاء عامر تُناشد محمد رمضان حذف مشهد جريء معه

القاهرة - لايف ستايل
علَّقت الفنانة وفاء عامر على مشهدها الجريء مع محمد رمضان بُمسلسل "نسر الصعيد"، قائلة "إنَّها قدمت المشهد السادسة صباحًا دون تركيز في محتواه والإيحاءات الجنسية فيه، مناشدة شريكها حذفه".
وأضافت وفاء قائلة "المشهد جالي وقتها على الهواء ورفضت ألبس قميص نوم فلبست روب على فستان سواريه، ولما روحت وارتحت تاني يوم، كلمت المنتج جمال العدل لحذف المشهد".
وتابعت وفاء قولها "أقسم بالله صورت المشهد الساعة 6 الصبح من غير ما أذاكره كويس، ولو كنت فايقة وذاكرته كويس يستحيل كنت أعمله، أصل إيه اللي يجبرني أعمل مشهد زي ده وأنا في العمر ده، ده أنا أقعد في البيت أفضلي".
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يُذكر أنَّ نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات "السوشيال ميديا" تداولوا مشهدًا محذوفًا تضمن إيحاءات غير لائقة للفنانة وفاء عامر مع النجم محمد رمضان، من مُسلسل "نسر الصعيد" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي.
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