ريم سامى تكشف أنها خضعت إلى تدريب علي اللهجة الصعيدية قبل "ولد الغلابة"

أعربت ريم سامي عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "ولد الغلابة" أمام النجم أحمد السقا والذي يُشارك في الماراثون الرمضاني الحالي.

وكشفت ريم في بيان إعلامي أنها تجسد دور فتاة من الصعيد وشقيقة أحمد السقا، مما جعلها تخضع للتدريب علي أداء اللهجة الصعيدية لإتقان الدور كما يجب أن يكون.

وأشارت إلى أنها سعيدة بالمشاركة في عمل مثل "ولد الغلابة" لما حققه من نسب مشاهدة عالية علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا ومي عمر صفاء الطوخي ومحمد ممدوح وإدوارد و إنجي المقدم، هبة مجدي، ريم سامى، أحمد ماجد ، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.

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ويُذكر أن ظهور ريم سامي للمرة الأولى كان في مسلسل "للحب فرصة أخيرة" مع المخرجه منال الصيفي.

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