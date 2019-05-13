شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت ثانى مرة.. أحمد خالد صالح وعائشة بن أحمد شقيقان فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنانان أحمد خالد صالح والتونسية عائشة بن أحمد فى بطولة مسلسل "أبو جبل" مع النجم مصطفى شعبان والذى يتم عرضه بشكل حصرى على شاشة ONE، ويظهران فى الأحداث بأدوار شقيقان، حيث تجسد عائشة شخصية "مريم" – زوجة مصطفى شعبان والذى يطلقها بعد إهمالها وترك ولديها فى المنزل قبل اشتعال الحريق فيه ويجسد أحمد خالد صالح شخصية شقيقها.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالى التى يقدم فيها الثنائى أدوار أشقاء فى الدراما، حيث ظهرا العام الماضى كذلك فى مسلسل "نسر الصعيد" مع النجم محمد رمضان، وجسدت عائشة دور ابنة عم محمد رمضان والتى تتزوجه فيما جسد أحمد شخصية أخوها الذى يتخرج من الكلية الحربية ويتوفى فى احدى العمليات.

مسلسل "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، محمود البزاوي، محمد على رزق، غفران محمد، رشا بن معاوية، ناهد رشدى، عايدة رياض، إنعام الجريتلى، أحمد حبشى وظهور خاص للنجم حسن حسنى تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

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