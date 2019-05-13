شكرا لقرائتكم خبر عن فى حلقته السابعة.. كلبش 3 يتصدر ترند تويتر ويواصل اكتساح السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مسلسل كلبش 3 للنجم أمير كرارة، قائمة الأكثر تداولاً عبر موقع تويتر، حيث حقق شعبية كبيرة على السوشيال ميديا، منذ عرضه فى شهر رمضان الجارى، وبعد عرض الحلقة السابعة من المسلسل، والتى شهدت العديد من الأحداث الدرامية التى تفاعل معها رودا مواقع التواصل الاجتماعى.



كلبش 3

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يذكر أن مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.