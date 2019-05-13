شكرا لقرائتكم خبر عن مروة نصر تستعد لتسجيل أغنية من ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون الفنانة مروة نصر مع الشاعر إيهاب عبد العظيم فى أغنية في ألبومها الجديد لم يتم اختيار اسمها حتى الآن، وهى من ألحان سامر أبو طالب، والمقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد، والذى تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه حاليا.

من ناحية أخرى طرحت مؤخراً مروة أغنية "حب قديم" ، والأغنية من كلمات أحمد سرور وألحان مصطفى الشعيبى وتوزيع نادر حمدي.

يذكر أن مروة نصر شاركت في النسخة الثالثة من برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" وقدمت العديد من الأغنيات المنفردة والألبومات الغنائية التي حققت في فترة الماضية.