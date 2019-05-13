بالصور: مغني راب يقوم بجولة داخل طائرته الفارهة التي بلغت تكلفتها 185 مليون دولار

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن مغني الراب الكندي “دريك غراهام” اشترى طائرة خاصة فاخرة، وصلت قيمتها إلى ١٨٥ مليون دولار، ليستقلها في تنقلاته مع عائلته وتم شراء الطائرة في كندا، وهي من نوع “بوينج ٧٦٧”، حيث تتمتع بتصميم راقي وزُينت جوانبها باللون الذهبي الجميل، كما أنها تحتوي على عدد كبير من المقاعد، بالإضافة حمامين ومطبخين، وأضاف دريك بعض التعديلات على طائرته الجديدة، شملت إضافة اسمه على المحركات، وقام بجولة سريعة داخل الطائرة ليُظهر لمتابعيه مدى رُقي وفخامة طائرته الجديدة.

وكان دريك الذي يبلغ من العمر ٣٢ عامًا قد أشاد برئيس شركة “CargoJet” الذي أشرف بنفسه على تصميم الطائرة، كما أنه طرح أغنية جديدة يتحدث فيها عن طائرته والمخاطر التي يمكن أن تواجهها.