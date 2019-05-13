شاهد: لحظة المواجهة بين الفنانة المصرية سلوى خطاب مع “غوريلا رامز”

وقعت الفنانة سلوى خطاب ضحية مقلب برنامج “رامز في الشلال” المذاع عبر فضائية “MBC مصر”، اليوم الأحد، وكانت في حالة انهيار شديدة حيث بثت “MBC مصر” فيديو يظهر انهيار الفنانة سلوى خطاب، في الفقرة الثانية من برنامج رامز في الشلال، عقب سقوطها في المياه وظلت تصرخ وتعتدي على طاقم البرنامج بالألفاظ الخارجة، وظهر رامز جلال خلال المقلب مرتديًا زي الغوريلا، ما أصاب الفنانة بالخوف والهلع، وحاولت الهروب من مواجهة الغوريلا وعند اكتشاف الفنانة سلوى خطاب، المقلب قامت بتوجيه الشتائم والألفاظ الخارجة لرامز الذي حاول تهدئتها.