فيديو.. جهير تواجه حمود بحقيقة زوجته العنود في العاصوف 2

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل العاصوف تسارعًا للأحداث، بعد إحترق وجه أم جهير وحمود بسبب قارورة الغاز، واكتشفت جهير أن العنود زوجة أخيها حمود تعامل أمه معاملة سيئة، وأن الأم تقوم بكل أعمال المنزل، في حين لا تساعدها العنود بأي حال من الأحوال، وكانت العنود قررت أن تتمرد على الحياة في بيوت الطين، وتطلب من زوجها الإنتقال إلى فيلا جديدة أو شقة على الأقل، مثلما فعل خالد زوج جهير وأخويه محسن ومحمد، لكن والدة حمود تصر على البقاء في منزلها ولا ترغب في مغادرته، ويواصل خالد النجاح في عمله في قطاع العقارات بعد أن منحه أحد المستثمرين فرصة العمل، حيث قرر أن يدخله معه شريكًا في مشروع عقاري ضخم سيوفر على خالد عشرين عامًا من العناء والتعب، وسيتيح له هذا المشروع أن يضع اسم شركة الطيان بين أسماء الشركات الكبرى.

ويسلّط الجزء الثاني من مسلسل العاصوف الضوء على الطفرة التي حصلت في المملكة بعد منتصف السبعينيات حتى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وذلك من خلال شخصيات العمل وتطور علاقاتها، آخذًا في الاعتبار التطورات الإنسانية والاجتماعية في المملكة.