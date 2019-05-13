سمية الخشاب تهدد أحمد سعد: معايا سيديهات تهز الرأي العام!

قالت النجمة سمية الخشاب في تصريحات خاصة لليوم السابع إنها لن تهاجم برنامج شيخ الحارة الذى استضاف طليقها أحمد سعد ولن ترد على طليقها على موقع إنستغرام، مشيرة إلى أن الحساب الذي رد على تصريحات سعد ليس حسابها الحقيقي، ولا تعرف من صاحبه وأكدت سمية الخشاب، أن ردها على تصريحات أحمد سعد ببرنامج شيخ الحارة سيكون قصف جبهة، لأنه سيكون بالمستندات والحقائق وليس بكلام مرسل ليس له أساس من الصحة – حسب وصفها . وكشفت سمية أنها انتهت من تصوير حلقتها في برنامج “شيخ الحارة” وأنها الآن في مرحلة المونتاج ومدتها 4 ساعات تعرض على يومين، مشيرة إلى أنها سترد على كل إتهامات سعد بالمستندات وبالشهود، وستفجر مفاجآت خلال الحلقة ستهز الرأي العام، بحسب تصريحاتها وأضافت في تصريحاتها مؤكدة أنها لم تتخيل ما قاله موضحة أنه تجاوز كثيرا في حقها واتهمها بسرقة لحن أغنية “قلبي يا ناس” وكل هذا كذب، على حد قولها.

وتابعت قائلة: “اتهمني أحمد بالكثير دون أي وجه حق أو دليل، جرح في سمعتي بالكثير، وأنا لي معجبين وصاحبة تاريخ فني وأساء لكرامتي كإنسانة قبل أن أكون فنانة، وقد سامحته على مصائب كبيرة تسبب لي فيها لوجه الله الكريم، سترته كثيرا رغم أن الفضائح لا يوجد أسهل منها، وأمتلك “سيديهات” لأحمد سعد سأكشفها على الهواء مباشرة”. يذكر أن المطرب أحمد سعد قد حل ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة فى إحدى حلقات برنامجها “شيخ الحارة”، وأدلى بالعديد من التصريحات التى تدين النجمة سمية الخشاب منها، أنها أخذت منه الشقة التى كتبها لها، بعدما اشتراها من جهده وعمله وبأموال الحفلات التى كان يُحييها، كما أنها أخذت منه لحن أغنيتها الأخيرة وذهبت للشهر العقارى وسجلتها باسمها حسبما صرح في البرنامج.