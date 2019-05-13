في عيد ميلاده الـ 50 .. تعرف علي أهم محطات في حياة عصام كاريكا

يحتفل اليوم الفنان عصام كاريكا بعيد ميلاده، فقد أكمل اليوم عامه الـ 50، فهو من مواليد يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو من عام 1969، و قد بدأ نشاطه الفني عام 1993.

ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجم عصام كاريكا:-

1- ولد النجم عصام كاريكا بمحافظة أسوان لأب مصري، و أم سودانية، كماعاش فترة من الزمن في محافظة أسوان.

2- تخرج الفنان عصام كاريكا من كلية السياحة و الفنادق بجامعة حلوان.

3- بدأ النجم عصام كاريكا رحلته في عالم الفن من خلال إحياءه الحفلات، و التي سرعاناً مانقلته إلى الأضواء.

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4- و من أبرز أعماله في عالم التلحين و السينما و التلفزيون: "مدرسة عمو فؤاد"، "الراقصة و السجان"، "جيران الهنا"، "فارس حول العالم"، "حودة كرامة"، "أم العروسة"، "العيال

اتجننت"، "ولا في النية أبقي"، "رد قرضي"، "فرقة بنات و بس"، "وجه القمر"، "تحت الربع بجنية وربع"، "بلية و دماغة العالية"، "الرجل الأبيض المتوسط"، "كرسي في الكلوب"، "55 إسعاف"، "اجري.. اجري.. اجري"، "موعد مع الشهرة"، "طرائيعو"، "اللمبي"، "شئ في صبري"، "كدة أوكيه"، "عسكر في المعسكر"، "فيلم هندي"، "ميدو مشاكل"، "كلم ماما"، "أمس لا يموت"، "اللي بالي بالك"، "عايز حقي"، "الباشا تلميذ"، "صباحو كدب"، "مهمة صعبة"، "خليك في حالك"، "كلاشنكوف"، "طباخ الريس"، "ألف سلامة"، "الرجل العناب"، "باباراتزي"، "حارة مزنوقة".

5- لحن أيضاٌ النجم عصام كاريكا لكبار الفنانين و من أشهر ألحانه: "أعتبك علي أيه للفنان محمد محي"،

"عزيز عيني للفنان حمادة هلال"، "مهما حاولوا للفنان حميد الشاعري"، "اه ياليل للفنان راغب علامة"، "أفريقيا للفنانة شيرين"، "بيطلعوا أمتي للفنان طارق الشريف"، "على فكرة للفنان طارق عبد الحليم"، "أيه ده للفنان علاء عبد الخالق"، "يا ليل للفنان عامر منيب"، "و هي عاملة ايه للفنان عمرو دياب"، "قلبي معداش عليك للفنانة ليلى غفران"، "ما تسألنيش للفنانة نوال الزغبي"، "لحظة غرام للفنان مجد القاسم"، "أقول الحق للفنان محمد الحلو"، "عمر عيني للفنان محمد منير"، "وشوشيه للفنان مصطفي قمر"، "بره نفسي للفنان هاني شاكر"، "ناس و ناس للفنان رامي عياش"، "ما بقدرش عليك للفنان طارق الشيخ"، "وحشني للفنان طعلت زين".

6- أصدر النجم عصام كاريكا عدد من ألبوماته الناجحة، و التي حازت علي إعجاب الكثيرين و من أبرزهم: "بطلت الغرام"، "الواد العفريت"، "ربنا يهده"، "كل همك"، "مش كل يوم".

7- و فاز النجم عصام كاريكا علي جائزة أحسن ملحن عن أغنية "أعتبك على إيه" عام 1993.