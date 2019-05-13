يحتفل اليوم الفنان عصام كاريكا بعيد ميلاده، فقد أكمل اليوم عامه الـ 50، فهو من مواليد يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو من عام 1969، و قد بدأ نشاطه الفني عام 1993.
ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجم عصام كاريكا:-
1- ولد النجم عصام كاريكا بمحافظة أسوان لأب مصري، و أم سودانية، كماعاش فترة من الزمن في محافظة أسوان.
2- تخرج الفنان عصام كاريكا من كلية السياحة و الفنادق بجامعة حلوان.
3- بدأ النجم عصام كاريكا رحلته في عالم الفن من خلال إحياءه الحفلات، و التي سرعاناً مانقلته إلى الأضواء.
4- و من أبرز أعماله في عالم التلحين و السينما و التلفزيون: "مدرسة عمو فؤاد"، "الراقصة و السجان"، "جيران الهنا"، "فارس حول العالم"، "حودة كرامة"، "أم العروسة"، "العيالاتجننت"، "ولا في النية أبقي"، "رد قرضي"، "فرقة بنات و بس"، "وجه القمر"، "تحت الربع بجنية وربع"، "بلية و دماغة العالية"، "الرجل الأبيض المتوسط"، "كرسي في الكلوب"، "55 إسعاف"، "اجري.. اجري.. اجري"، "موعد مع الشهرة"، "طرائيعو"، "اللمبي"، "شئ في صبري"، "كدة أوكيه"، "عسكر في المعسكر"، "فيلم هندي"، "ميدو مشاكل"، "كلم ماما"، "أمس لا يموت"، "اللي بالي بالك"، "عايز حقي"، "الباشا تلميذ"، "صباحو كدب"، "مهمة صعبة"، "خليك في حالك"، "كلاشنكوف"، "طباخ الريس"، "ألف سلامة"، "الرجل العناب"، "باباراتزي"، "حارة مزنوقة".
5- لحن أيضاٌ النجم عصام كاريكا لكبار الفنانين و من أشهر ألحانه: "أعتبك علي أيه للفنان محمد محي"،
6- أصدر النجم عصام كاريكا عدد من ألبوماته الناجحة، و التي حازت علي إعجاب الكثيرين و من أبرزهم: "بطلت الغرام"، "الواد العفريت"، "ربنا يهده"، "كل همك"، "مش كل يوم".
7- و فاز النجم عصام كاريكا علي جائزة أحسن ملحن عن أغنية "أعتبك على إيه" عام 1993.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده الـ 50 .. تعرف علي أهم محطات في حياة عصام كاريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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