في طلقة حظ.. شنق مصطفى خاطر ومحمد أنور

تبدأ الحلقة السابعة من مسلسل طلقة حظ، بوجود السيدة التي أبلغت عن عبد الصبور مع الضابط، وتقول له أن معها دليل براءة عبد الصبور، وهي وثيقة زواجه من القتيلة، ويستفسر منها كيف تكون هذه دليل براءة.
وعندما تبدأ لتوضح للضابط، يأتيه اتصال هاتفي، بأن هناك مسجون قد مات، فيتركها ويذهب، ويتم اتهام عبد الصبور، بقتل الشخص الذي انتحر معه في السجن، وتذهب زوجة عبد الصبور وشقيقاته لزيارته.
وتنشب مشاجرة في القسم بين زوجة عبد الصبور وشقيقاته مع سيدات آخريات، فيتم حبسهم، ويتم القبض على عباس الذي يقوم بدوره الفنان محمد أنور، وتنتهي الحلقة بأن هناك شخص يذهب إلى عبد الصبور وعباس ليشنقهم.
والمسلسل بطولة مصطفى خاطر، آيتن عامر، محمد أنور، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وتأيف إيهاب بليبل.
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