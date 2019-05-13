عثور آيتن عامر على كنز في "شقة فيصل"

تبدأ الحلقة ٩ من مسلسل شقة فيصل للفنان كريم محمود عبد العزيز، بإنتشار شائعة ضد سكر " ايتن عامر" بأنها تمتلك كنز كبير، متمثل في ذهب بأشكاله المختلفة، وذلك بسبب اتهامها في حلقة أمس بسرقة معتز " ميزو" لذهبها، واتضح أنه برئ في النهاية، وكل هذا مجرد اشاعات فهى لا تمتلك سوى قطعتين فقط من الذهب

العادي.

يطلب فيصل والد ميزو أن يخرجه من المنزل ليغير من نفسيته فإنه لم يخرج من المنزل منذ زمن طويل، ويطلب الأب من ابنه طلب غريب وهو أن يكون الإبن لأبيه أبًا وواصي عليه وصاحبه، وأن يمنعه من فعل الخطا وشرب الكحول والسجائر، ويتفقا الإثنان على تلك

الأدوار في النهاية، ويجلس فيصل مع أهل الحارة على القهوة، ويتسامر معهم، ويوعدهم بالنزول للجلوس معهم دائما.

يتزوج زغللة من خطيبة أخيه ميزو السابقة، وأثناء الفرح يسلم زغللة طلبية مخدرات كبيرة، فقد انتهز فرصة فرحه لتسليم "الامانة" ، وبعدها توفى حماه وانقلب الفرح لعزاء.

يعمل ميزو حارس لكباريه في الهرم، ويغني هناك المطرب محمود الليثي، وتعتبر تلك الخطوة أولى خطوات ميزو لتحقيق حلمه والوصول للشهرة والمجد، وأن يصبح " ليثي مصر" كما هو حلمه.