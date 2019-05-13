الحلقة السابعة من "ابن أصول".. حمادة هلال يتزوج على آيتن عامر

يكتشف هشام في الحلقة السابعة من مسلسل إبن أصول، أن خال والدته شامل، هو الذي كان يؤجر شخص لكي يظهر له، وتأتي له حالة الهلاوس، التي كانت تراوده، ويقوم بفعل بنفس الشيء معه، ويستأجر فتاة لتقول لها أنها تحبه ثم عندما يتصل بها يجدها ماتت.

وتأتي له هذه الفتاة خلال الحلقة،

ولا أحد يراها غيره، وعندما يقول لهشام ووالدته ذلك لا يصدقونه، ويؤكدون له أنها هلاوس لا وجود لها، ويخبر هشام زوجته نعمة في السر، التي تقوم بدورها الفنانة آيتن عامر، أن والدته جلبت له عروس وتريد تزويجه.

ويبدأ هشام ووالدته وأهل العروسة رحمة في تحضيرات الفرح، ويذهب جمال شقيق هشام إليه مجددا لابتزازه بصوره التي لديها، ويطلب منه 50 ألف جنيه، لكنه ياخذ منه في الأخير 10 الآف جنيه فقط.

والمسلسل بطولة حمادة هلال، وآيتن عامر، وأحمد كرارة، وعماد رشاد، وإيناس كامل، وسوزان نجم الدين، وأحمد حلاوة، وحمزة العيلي، ووفاء سالم، ومحمد نجاتي، وكريم ابوزيد، ورانيا منصور، من تأليف أحمد محمود أبوزيد، ومن إخراج محمد بكير