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هنا الزاهد وأحمد فهمي مُهددان بالقتل في الواد سيد الشحات

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تبدأ الحلقة السابعة من مسلسل الواد سيد الشحات، بتقديم الملك خوفو هدايا قيمة لريتاج خلال الفرح، ولكنه سرعان ما يكتشف أنها متزوجة من سيد، وأنها وافقت على الزواج منه طمعًا في هذه الهدايا وأن تكون ملكة مصر.

ويتوعد المك خوفو، سيد وريتاج وفخر بالقتل، إلا أنهم يستخدمون الساعات  التي اعطاها لهم الدكتور وليد، ويعودون إلى الزمن الحالي للهرب والفرار من خوفو، ويأخذ سيد معه تمثال فرعوني، لبيعه في المستقبل، لسداد أموال عبده

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السحاوي.

وبعد العودة بالزمن وعند بيع التمثال يتفاجئ فخر وريتاج بأن التمثال الذي سرقه سيد ليس من الذهب، ولا قيمة له.

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والمسلسل بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد الجندى وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

 

 

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