مافيا المخدرات تهدد علي ربيع في " فكرة بمليون جنيه"

تبدأ الحلقة ٩ من مسلسل فكرة بمليون جنيه للفنان علي ربيع، بذهاب علاء الدين للرجل الذي سرق أمواله، ويفاجأ بموته، وليس هذا فقط بل قام ببيع أمواله واشترى بها بضاعة هيروين، ومن المفترض أن يتم بيعها للمعلم "تمساح"،وهنا يذهب علاء الدين لتسليم البضاعة وقبض أمواله المسروقة.
يذهب علاء الدين لتسليم البضاعة، وفجأة تجئ الشرطة وتقبض على العصابة، ويتضح أن علاء متفق مع الشرطة لكي يسلم العصابة لهم ويأخذ
تختطف العصابة عائلة علاء الدين وتطلب منه أن يرجع الفلوس وإلا سيقتلون أهله، وهنا يتصل علاء الدين بالظابط لكي يرجع له أسرته، وبالفعل يذهب علاء لمقابلة زعيم عصابة تهريب الهيروين، وتنتهي الحلقة على ذلك.
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