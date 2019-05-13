هيا الشعيبي تبكي مرة جديدة في “فانوس هيونة”.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مايو 2019 02:01 صباحاً - بكت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي مرة جديدة في حلقة الامس من برنامجها “فانوس هيونة” المذاع على قناة atv الكويتية خلال شهر رمضان.
وفي التفاصيل، فقد تلقت هيا الشعيبي اتصالا من احدى مشاهداتها اشادت بها وبالبرنامج وقالت “انت فنانة جدا متألقة واحب اشكر القناة انها اختارتك”.
ولم تستطع هيا الشعيبي اخفاء تأثرها ودموعها خاصة بعدما قالت المتصلة “كبرتي بعيني يوم ساعدتي البنت اوراد وبتقوم بالسلامة ان شاء الله” في إشارة الى الطفلة الكويتية اوراد العنزي.
يذكر أن “أوراد العنزي”، والملقبة بـ “أقوى طفلة”، كانت قد اتصلت بنفس البرنامج في حلقة الفنانة الهام الفضالة كاشفة عن نجاح عملية زراعة النخاع التي خضعت لها ووجهت الشكر لكل من هيام الشعيبي والهام الفضالة على دعمهما لها.
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