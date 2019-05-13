سمية الخشاب تتحدث عن مفاجأة ستهز الراي العام!

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مايو 2019 02:01 صباحاً - فت الفنانة سمية الخشاب الاتهامات التي وجهها لها زوجها السابق الفنان أحمد سعد خلال حلوله ضيفا على برنامج “شيخ الحارة” من تقديم بسمة وهبة ويعرض عبر قناة “القاهرة والناس”.

أكدت سمية أن كل ما قاله سعد عن استيلائها على شقته وأمواله كلام غير صحيح وافتراء منه عليها، مشيرة إلى أنها سترد على كل ما قاله من أكاذيب بالمستندات والشهود.

وقد نشرت سمية الخشاب سلسلة تدوينات عبر حسابها على انستغرام قالت في احداها: “انتظروا مفجاءة ان شاء الله في برنامج (شيخ الحاره)مع الزميله بسمه وهبه ❤.. ان شاء الله الحلقه ستهز الراي العام

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