بالفيديو.. محمد رمضان يسقط من ارتفاع 6 أمتار أثناء تصوير "زلزال"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - محمد رمضان قبل سقوطه مباشرة
نشر الممثل المصري محمد رمضان مقطعا مصورا من كواليس تصوير مسلسله الرمضاني "لزال"، يرصد لحظة سقوطه من أعلى سلم خشبي، بعد اختلال توازنه أثناء تصوير أحد مشاهد العمل.
ويتضح من خلال الفيديو الذي نشره "رمضان" عبر صفحته الشخصية بـ"أنستقرام"، اختلال توازنه أثناء محاولته النزول من أعلى سلم خشبي يرتفع لستة أمتار تقريبا بعد الانتهاء من وضع مصابيح كهربائية، وبعد سقوطه على الأرض سقط السلم الخشبي عليه.
وشرح رمضان ما حدث عبر حسابه الخاص على موقع "أنستقرام"، مؤكدا أن ما يهمه أن يكون مقنعا لجمهوره.
يشارك في بطولة مسلسل "زلزال" حلا شيحة وماجد المصري وأحمد صيام ونسرين أمين وهنادي مهنا، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.
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