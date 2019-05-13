مشاركة خجولة للنجوم في عزاء محسنة توفيق

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أُقيم مساء أمس عزاء الفنانة الراحلة محسنة توفيق بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة بحضور عدد من الفنانين والاعلاميين والسياسيين الذين كانت تربطهم علاقة بالفنانة الراحلة.

وكان من بين الحضور نقيب الممثلين أشرف زكي، يسرا اللوزي، محمود قابيل، صبري فواز، مادلين طبر، منال سلامة، سلوى محمد علي، نبيل الحلفاوي، سامي مغاوري، عهدي صادق، والمنتج حسين القلا بالإضافة إلى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج اسحاق والمرشح الرئاسي الاسبق حمدين صباحي.

كما حضر العزاء الإعلامي محمود سعد، المخرجين خيري بشارة ومجدي أحمد علي بالإضافة للمنتج صفي الدين محمود وعدد من الاعلاميين منهم محمد الغيطي وجمال فهمي بجانب الاب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما.



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