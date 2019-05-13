قناة ماجد للأطفال تنوِّع برامج في رمضان

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أعلنت قناة "ماجد" التابعة لأبوظبي للإعلام عن دورتها البرامجية لشهر رمضان، والتي تضم 12 برنامجاً جديداً إلى جانب محتواها من الفقرات التي تناسب الصغار وتحاكي اهتماماتهم، بما ينسجم مع عادات وتقاليد وقيم العائلة في دولة الإمارات والمنطقة العربية. علماً أن متابعي القناة سيكونون على موعد مع شخصياتهم المحببة إلى جانب برامجهم التي اعتادوا عليها.

وتتماشى الدورة البرامجية للقناة مع مستهدفات أبوظبي للإعلام الرامية إلى توفير المحتوى المتنوع والتربوي والتثقيفي عبر البرامج الترفيهية الهادفة والمعدة خصيصاً للمشاهدين الصغار بما يوفِّر لهم المتعة والفائدة ويعكس القيم والثقافة والتقاليد الأصيلة.

السركال

وبهذا الصدد، قالت مريم السركال رئيسة قناة ماجد: "نسعى من خلال الدورة البرامجية الخاصة بشهر رمضان المبارك إلى كسب ثقة العائلة والأطفال والمجتمع بشكلٍ عام. مشيرةً إلى أن قناة "ماجد" ستكون المنصة التلفزيونية المعرفية والترفيهية الأولى للعائلة العربية في ظل التنوع في البرامج والمحتوى الذي يناسب جميع شرائح واهتمامات المتابعين".

وأضافت: "نحتفي من خلال هذه الدورة البرامجية بالقيم والعادات والتقاليد العربية الأصيلة التي تميّز المجتمع خلال شهر رمضان، سعياً لترسيخ هذه القيم في نفوس الصغار".

فطورنا وين

ومن بين البرامج المتنوعة الجديدة التي أنتجتها القناة وتعرضها على شاشتها ضمن دورتها البرامجية لهذا الشهر البرنامج السياحي " فطورنا وين"، الذي يسلط الضوء على عادات وتقاليد وجبة الإفطار في عدد من الدول حول العالم وذلك تحت مظلة التسامح وتبادل الثقافات.



"كشتة رمضان"، "لقمتنا حلوة" و"في حوينا"

وبرنامج " كشتة رمضان" الذي يصطحب المتابعين في رحلة للتعرف إلى العادات والتقاليد الرمضانية للشعوب العربية والإسلامية، إضافة إلى برنامج "لقمتنا حلوة" الذي يقوم بتعليم الأهالي والأطفال كيفية إعداد وجبات صحية يمكنهم اتباعها تحت إشراف أخصائية تغذية، وبرنامج "في حوينا" الذي يقدم حوار بين جيلين مختلفين جيل الأطفال وجيل الأجداد لإبراز الصفات التي تجمعهم على الرغم من اختلاف الأعمار.



"على خطى زايد" و"ما يحبه زايد"

وتعرض القناة سلسة الأفلام الوثائقية القصيرة "على خطى زايد"، التي يلعب بطولتها مجموعة من الأطفال الذين عرفوا الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان من خلال نهضة دولة الإمارات على الرغم من عدم معاصرتهم له، إلا أنهم يلتمسونه من خلال القيم الأخلاقية والطموح للمستقبل وتحدي الصعاب والعطاء والتميّز التي زرعها فيهم. كما تعرض القناة مجموعة من الفواصل تحت عنوان "ما يحبه زايد"، التي تُجسِّد عمق غرس زايد في الأطفال من خلال تسليط الضوء على قيمه النبيلة مثل التمسك في الموروث الثقافي، والتسامح وحب الوطن.

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"ماركو بولو" و"فريق البحث الجنائي"

وتقدم قناة "ماجد" الموسم الثاني من مسلسل المغامرات "ماركو بولو" حيث يقوم "ماركو بولو" الصغير هذه المرة بمساعدة صديقته "شي لا" في العثور على والدتها، ويسافران برفقة صديقيه "لويجي" للبحث عن والدتها لنكتشف معهم بلداناً وثقافاتٍ عديدة في سلسلةٍ من المغامرات الشيّقة، ويلتقون خلالها بالعديد من الشخصيّات الملهمة فيكتسبون الكثير من المعرفة. كما سيكون المشاهدين على موعد مع الموسم الثالث من "فريق البحث الجنائي" بحلته الجديدة، والذي يخوض فيه النقيب خلفان وفريقه مغامرات شيّقة لمحاربة الشرّ.



"كرومه"، "حمدون" و"حكايات فوانيس"

وتعرض القناة أيضاً الفيلم "كرومه" الحائز على العديد من الجوائز والذي نافس في أكثر من 70 مهرجان دولي، ويروي قصة الفتى الموهوب "كرومه" الذي يسعى جاهداً لتحقيق أحلامه متجاوزاً جميع التحديات التي يواجهها، إضافة إلى مسلسل "حمدون" الذي يروي قصة الطفل الإماراتي ذو 6 أعوام والمفعم بالطاقة والحيوية، والذي ينتظر بفارغ الصبر عودته إلى الإمارات لقضاء العطلة مع عائلته وذلك لاكتشاف جمال وروعة تراثه وتاريخ بلاده، فضلاً عن مسلسل "حكايات فوانيس" التي تجتمع فيه الفوانيس كل ليلة عند "العم مصباح" لسماع حكاياته التي تحمل معانٍ عميقة، والاستفادة من خبرته وحكمته، ويستلهم منها الأطفال ما يضيئون به قلوبهم وأفكارهم.



"شهر الخير" و"فضولي"

وتقدم القناة لمتابعيها الصغار مجموعة من المسابقات التفاعلية والترفيهية التي تمنح المتابعين فرصة الفوز بالعديد من الجوائز القيمة، من بينها مسابقة "شهر الخير" التي تدعو فيه الصغار إلى إرسال مقطع فيديو يقومون فيه بفعل مماثل لصورة ستعرضها القناة في أوقات محددة ليفوز أفضلها، بالاضافة الى مسابقة "فضولي" التي يظهر فيه بشكل مفاجئ خلال بث إحدى البرامج، وما على الصغار إلا تصويره عند ظهوره للفوز بالمسابقة.