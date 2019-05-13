صورة.. صلاح عبد الله ودنيا سمير غانم فى كواليس "بدل الحدوتة 3"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة دنيا سمير غانم مشاهدها فى مسلسلها الرمضانى "بدل الحدوتة 3" المذاع على قنوات الـCBC ، يومياً طوال شهر رمضان، وننشر صورة تجمع بينها وبين الفنان الكبير صلاح عبد الله داخل لوكيشن التصوير وهى فى شخصية "بيلا".

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3"، يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبه، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال.

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