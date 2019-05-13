شكرا لقرائتكم خبر عن بالحلقة 7 من "أبو جبل".. البزاوى يسأل عصام السقا "تموت محروق ولا غرقان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الـ 7 من مسلسل مصطفي شعبان "أبو جبل" مشهد جمع الفنان محمود البزاوي "وجيه أبو اليزيد" ونجله بالمسلسل عصام السقا "أحمد" ، حيث طرح البزاوي سؤال علي نجله قائلا "لو مفيش ادامك غير اختيارين يا تموت محروق بعد الشر عليك يابني يا تنط في البحر"، فيرد نجله "هنط في البحر"، ليسأله البزاوي، "ولو مش بتعرفش تعوم فيرد كده موتة وكده موتة".

بعدها عرض "البزاوي" حل أخر، وهو أن يطفي النار بماء البحر واصفا تلك الطريقة بـ "الخية " التي يدبرها للفنان مصطفي شعبان "حسن" مؤكدا أنه لن يفكر في إطفاء النار بمياه البحر وانه سينجرف نحو تهدئة الأوضاع بينه وبين أشقاءه وهو جزء من الخطة التي يدبرها لـ أبو جبل .

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البزاوي والسقا

يذكر أن مسلسل "أبو جبل" من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى وتأليف السيناريست محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح، وبطولة مصطفى شعبان بمشاركة كل من نجلاء بدر وعائشة بن أحمد ودياب ومحمد على رزق وحسن حسنى ومحمود البزاوى، وعايدة رياض وسناء شافع.