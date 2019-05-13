شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء لجنة تحكيم Très Court International Film Festival لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على مهرجان " Très Court International Film Festival " في دورته الـ 21 و المقرر انطلاق فعالياته فى 7 يونيو و تستمر حتي 16 يونيو في باريس بفرنسا عن أعضاء لجنة تحكيم المهرجان، و الذي يتابعه قطاع كبير من صناع السينما و المعنيين بها.

ويترأس لجنة التحكيم المخرج و المؤلف ميشال هازنافيسيوس الذي يبدأ حياته المهني في 1988 ، و تضم لجنة التحكيم كل من الممثلة الكوميدية اليس ديفيد التي بدأت حياتها المهنية بالأفلام القصيرة ، كذلك المنتج جاستن بيتشبرتي ، و مصممة الديكور آن سيبل ، و الملحن ماثيو لامبولي ، ايضا تضم لجنة التجمين كل من الناقدة إيزابيل موتوت و الصحفية استيل مارتين و الصحفي لويس هيفنر .