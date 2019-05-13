رولا سعد تنعى البطريرك صفير: الراحة الدائمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة اللبنانية رولا سعد، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة البطريرك نصر الله بطرس صفير تنعي وفاته. كتبت رولا: "الله يرحمك الكاردينال مارنصرالله بطرس صفير.. الراحة الدائمة اعطه يارب.. ونورك الأزلي فليضيء له". وتوفي بطريرك الكنيسة المارونية السابق الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 99 عامًا. وأعلن المكتب الإعلامي للكنيسة أن "الكنيسة المارونية في يتم ولبنان في حزن".

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