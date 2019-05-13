"لم تكن ضربة حظ".. هكذا هنأ نجوم الفن محمد صلاح على "هداف البريميرليج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تفاعل نجوم الفن مع حصول محمد صلاح على لقب هداف الدوري الإنجليزي، متساويًا في الأهداف مع "أوباميانج" مهاجم آرسنال، وساديو ماني مهاجم ليفربول.

نرصد لكم أبرز تعليقات نجوم الفن:

أحمد صلاح حسني

نشر أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة علق بها على فوز صلاح، وكتب: "مبروك محمد صلاح موسم جميل تثبت فيه أن الموسم الماضي لم يكن ضربة حظ ولسه القادم أفضل، برافو على لقب هداف الدوري، عقبال دوري أبطال أوروبا".

رامي رضوان

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نشر الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه على "تويتر": "مبروك يا أبو مكة لقب هداف الدوري الإنجليزي للسنة الثانية على التوالي".

رنا سماحة

نشرت الفنانة رنا سماحة، عبر حسابها على "تويتر"، تغريدة علقت بها فكتبت: "ألف مبروك لابن مصر محمد صلاح، هداف الدوري الانجليزي للعام الثاني علي التوالي، قدم موسم مهم ولسه اللي جاي أحسن إن شاء الله".

ياسمينا العلواني

وكتبت الفنانة ياسمينا العلواني، عبر "تويتر": "الغالي محمد صلاح مبروك لقب هداف الدوري الإنجليزي للعام الثاني على التوالي.. وموفق دايمًا بإذن الله".