نبيل الحلفاوي عن مباراة الأهلي: الصدمة كانت أقوى مما نتخيل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على اللغط الدائر حول مباراة الأهلي وسموحة التي أقيمت أمس بالدوري العام.
وكتب الحلفاوي: "الصدمة كانت أقوى مما نتخيل.. كانت بقدر الآمال التي تعاظمت في فقد ساكن القمة لنقطتين. أحدثت شبه ارتجاج جماعي، لا بأس.. سرعان ما ستزول الأعراض استعدادًا للقاء هام في الكونفدرالية يتطلب كل الوعي والتركيز لتحقيق نتيجة مريحة بإذن الله".
يُذكر أن النادي الأهلي فاز على سموحة بهدف دون رد في الدقيقة 8 من الوقت بدل الضائع، والذي أثار جدلًا كبيرًا حول احتساب هذ القدر من الوقت بدل الضائع
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